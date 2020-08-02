Исмаилов поддержал Александра Емельяненко, пожелав не потерять себя по жизни

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился со словами поддержки к своему бывшему сопернику Александру Емельяненко.
Исмаилов поддержал Александра Емельяненко, пожелав не потерять себя по жизни
  • РИА Новости

«Хочу выразить уважение своё Александру! Несмотря на тяготы, с которыми столкнулся в бою, он шёл до конца. Желаю ему скорейшего восстановления. Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьёт, но если ты умеешь идти до конца, то не всё ещё потеряно! Главное — не потерять себя по жизни, стойко сдержать удар и двигаться дальше. Поражение — это не конец. Это новое начало», — написал боец в Instagram.

Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде боя на турнире АСА 107.

Ранее Олейник объяснил проблемы Александра Емельяненко отсутствием необходимой подготовки.

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