Кафельников: Кокорин — это кот в мешке

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Экс первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников не знает, чего ожидать от новичка команды Александра Кокорина.
Кафельников: Кокорин — это кот в мешке
  • РИА Новости

«Не испытываю каких-то особых эмоций от этого трансфера. Как это повлияет на результаты команды, сказать сложно. Если исходить из того, что «Спартак» представляет собой сейчас, то это, безусловно, усиление. Но опять же — в теории. Кокорин — это кот в мешке. На данный момент мне тяжело сравнивать его по силе даже с другими нападающими «Спартака». Все эти рассуждения прямо сейчас лишены смысла. Пройдёт хотя бы несколько туров — тогда и станет понятно», — цитирует Кафельникова «Советский спорт».

Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента, подписав трёхлетний контракт.

Ранее Черданцев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак».

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