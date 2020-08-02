Орлов: Цорн приходил в «Спартак» зарабатывать деньги, Газизов — прямая противоположность
- РИА Новости
«Спартак» с Кокориным сделал для себя потрясающий трансферный ход. Сравните Шамиля Газизова с Цорном. Когда последний пришёл в «Спартак», то вытащил из Федуна несколько десятков миллионов и ничего не добился. Это был аферист, который приходил зарабатывать деньги. Работа Газизова — прямая противоположность Цорну. Вот она, эффективная работа менеджера. Если «Спартак» будет так и дальше двигаться, то превратится в сильный клуб», — цитирует Орлова Sport24.
Александр Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента.
Ранее Орлов заявил, что Кокорин пришёл в «Спартак» как звезда.