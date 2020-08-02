Орлов: Цорн приходил в «Спартак» зарабатывать деньги, Газизов — прямая противоположность

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Известный комментатор Геннадий Орлов отметил работу нового генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова, который в июле сменил на этом посту Томаса Цорна.
Орлов: Цорн приходил в «Спартак» зарабатывать деньги, Газизов — прямая противоположность
  • РИА Новости

«Спартак» с Кокориным сделал для себя потрясающий трансферный ход. Сравните Шамиля Газизова с Цорном. Когда последний пришёл в «Спартак», то вытащил из Федуна несколько десятков миллионов и ничего не добился. Это был аферист, который приходил зарабатывать деньги. Работа Газизова — прямая противоположность Цорну. Вот она, эффективная работа менеджера. Если «Спартак» будет так и дальше двигаться, то превратится в сильный клуб», — цитирует Орлова Sport24.

Александр Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента.

Ранее Орлов заявил, что Кокорин пришёл в «Спартак» как звезда.

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