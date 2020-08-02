Царукян выразил желание подраться с Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян признался, что хотел бы провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Хотелось бы подраться с Нурмагомедовым, но, думаю, что это нереальный бой. Пока я дойду, это займёт очень большое время, а Хабиб — один-два боя, и уже уйдёт уже», — сказал Царукян на YouTube-канале Fight Show.

Также боец рассказал, какой тактики необходимо придерживаться для успеха в бою с непобеждённым Нурмагомедовым.

«План на бой вижу таким: если Хабибу не дать бороться, то можно спокойно выиграть. Но не дать ему бороться — это очень тяжело. Смотрел все его бои — пока никто не смог этого сделать. Чтобы не дать ему бороться, нужна база вольной борьбы, которой у американцев нет. У него были очень крутые джитсеры, но ни одного вольника, который знает азы защиты от перевода вниз. Такого соперника, как я, у него ещё не было», — добавил боец.

На профессиональном уровне Нурмагомедов одержал 28 побед в 28-ми поединках. Ожидается, что россиянин завершит карьеру через два боя.

Ранее Шлеменко выразил мнение, что россияне могут стать чемпионами UFC практически во всех категориях.