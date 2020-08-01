Шлеменко считает, что россияне могут стать чемпионами UFC практически во всех категориях

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал мнение, что стоит ожидать появления в UFC новых чемпионов из России.

«Все бои устраиваются на усмотрение организации. Наверное, Забиту уже пора получить титульный бой. Ближний бой будет для него претендентским, и там всё будет определено. Мы можем рассчитывать на то, что у нас в ближайшее время будет очень много чемпионов, чуть ли не во всех весовых. Олейник недавно вошёл в топ-10 тяжей UFC. Всё идёт к нашим чемпионствам, и все ребята достойны этого», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

В настоящее время двое россиян владеют чемпионскими титулами UFC — Хабиб Нурмагомадов в лёгком весе и Пётр Ян в легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что Забит Магомедшарипов подерётся с Яиром Родригесом 29 августа на UFC Fight Night 176.