Ячменёв оценил готовность Овечкина к Кубку Стэнли

Известный в недавнем прошлом российский хоккеист Виталий Ячменёв назвал «Вашингтон Кэпиталз» одним из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли.

«Даже если судить только по выставочной игре с «Каролиной», в которой этот клуб победил со счётом 3:2, видно, что на 100% готов Александр Овечкин, забросивший две шайбы. Усилил команду и Илья Ковальчук, способный проявить лидерские качества как на льду, так и за его пределами. На самом деле сезон выдался непредсказуемым, таким же обещает быть и плей-офф. Явного фаворита нет, а успеха добьется команда, которая быстрее приспособится к новым условиям после простоя», — приводит слова Ячменёва портал «Команда России».

Ранее сообщалось, что в игре «Питтсбурга» и «Монреаля» впервые за 97 лет назначили два буллита.