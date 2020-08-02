Болельщики назвали Максименко лучшим игроком «Спартака» в минувшем сезоне, Джикия и Бакаев — в тройке
- РИА Новости
Второе место занял защитник Георгий Джикия. На третье место болельщики поставили хавбека Зелимхана Бакаева.
В прошедшем сезоне Максименко вышел на поле в 29 матчах чемпионата России, пропустив 31 мяч. В его активе девять «сухих» игр.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, в последнее время работавший в клубной академии, официально представлен в качестве нового наставника «Химок».