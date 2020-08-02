Болельщики назвали Максименко лучшим игроком «Спартака» в минувшем сезоне, Джикия и Бакаев — в тройке

Короткая ссылка
Вратарь Александр Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2019/20 по версии фанатского объединения «Фратрия».
Болельщики назвали Максименко лучшим игроком «Спартака» в минувшем сезоне, Джикия и Бакаев — в тройке
  • РИА Новости

Второе место занял защитник Георгий Джикия. На третье место болельщики поставили хавбека Зелимхана Бакаева.

В прошедшем сезоне Максименко вышел на поле в 29 матчах чемпионата России, пропустив 31 мяч. В его активе девять «сухих» игр.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, в последнее время работавший в клубной академии, официально представлен в качестве нового наставника «Химок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить