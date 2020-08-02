Роналду написал эмоциональный пост о победе «Ювентуса» в Серии А

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Португалец Криштиану Роналду подвёл итоги чемпионата Италии.
Роналду написал эмоциональный пост о победе «Ювентуса» в Серии А
  • Reuters

Чемпионский титул завоевал «Ювентус», за который выступает 35-летний форвард.

«Счастлив выиграть последние два из девяти титулов Серии А с «Ювентусом»! Кому-то покажется, что это легко, но это не так! Год за годом с талантом, преданностью и усердной работой вы сможете достичь своих целей и стать лучше, чем раньше! Вперёд, за третьим чемпионством!» — написал Роналду в Instagram, поставив хештеги «Чемпионы Италии» и «31 гол».

Ранее сообщалось, что «Порту» завоевал Кубок Португалии, больше тайма играя с «Бенфикой» в меньшинстве.

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