«Порту» завоевал Кубок Португалии, больше тайма играя против «Бенфики» в меньшинстве

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«Порту» обыграл «Бенфику» в финале Кубка Португалии (2:1).
«Порту» завоевал Кубок Португалии, больше тайма играя против «Бенфики» в меньшинстве
  • Reuters

С 37-й минуты «драконы» действовали в меньшинстве после удаления Луиса Диаса за вторую жёлтую карточку. Тем не менее сразу после перерыва их защитник Шансель Мбемба открыл счёт, а ещё через 11 минут оформил дубль. В концовке Винисиу Мораис из «Бенфики» отличился с пенальти. Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, выступающий за «Порту», в игре не участвовал.

Ранее сообщалось, что «Интер» победил «Аталанту» и завершил сезон на втором месте в Серии А.

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