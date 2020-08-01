Мазепин прокомментировал свою первую победу в «Формуле-2»

Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин прокомментировал свою победу в первой гонке четвёртого этапа «Формулы-2» — Гран-при Великобритании.

«Фантастика. Сегодня давление было выше, чем в Будапеште, потому что я довольно рано захватил лидерство. Если честно, во время гонки я особо не разговаривал, потому что ближе к концу присутствовало некоторое давление. Поэтому было сложно сразу заулыбаться после финиша», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Формулы-2».

Он отметил, что очень рад такому результату после непростого начала сезона.

«В Будапеште было хорошо, потом было хорошо в квалификации, ну а теперь у нас хорошая гонка. Надеюсь, так и продолжится. В то же время я невероятно рад за команду. Это их первый год, много всего происходит за кулисами. У нас были некоторые проблемы, но теперь у меня есть ощущение, что мы с командой начинаем работать как единое целое и становиться настоящей силой, которая может добиваться хороших результатов в «Формуле-2». Такова наша цель», — добавил россиянин.

Для 21-летнего Мазепина эта победа стала первой в «Формуле-2», в которой он выступает уже второй сезон.

Ранее сообщалось, что Мазепин выиграл гонку «Формулы-2» в Великобритании.