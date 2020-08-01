Мазепин выиграл гонку «Формулы-2» в Великобритании

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Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин одержал победу в первой гонке четвёртого этапа «Формулы-2» — Гран-при Великобритании.
Мазепин выиграл гонку «Формулы-2» в Великобритании
  • © страница Никиты Мазепина
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Россиянин, для которого нынешний сезон уже второй в «Формуле-2», стартовал пятым и завершил гонку на первом месте, одержав таким образом свою первую победу в чемпионате.

Второе место занял представитель Китая Гуанью Чжоу из команды UNI-Virtuosi. Тройку призёров замкнул японец Юки Цунода из Carlin.

Возглавляющий турнирную таблицу чемпионата россиянин Роберт Шварцман из Prema финишировал на 14-м месте, Артём Маркелов из команды BWT HWA Racelab завершил гонку 18-м.

Вторая гонка пройдёт 2 августа.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании.

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