Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят — 14-й

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Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят — 14-й
  • Reuters

Шестикратный чемпион мира в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сильверстоун» за 1 минуту 24,303 секунды.

Второе место занял напарник Хэмилтона по Mercedes — Валттери Боттас.

Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе сессии 14-е место.

Ранее сообщалось, что Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании.

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