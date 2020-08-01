Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят — 14-й

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

Шестикратный чемпион мира в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сильверстоун» за 1 минуту 24,303 секунды.

Второе место занял напарник Хэмилтона по Mercedes — Валттери Боттас.

Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе сессии 14-е место.

Ранее сообщалось, что Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании.