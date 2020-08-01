Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят — 14-й
- Reuters
Шестикратный чемпион мира в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сильверстоун» за 1 минуту 24,303 секунды.
Второе место занял напарник Хэмилтона по Mercedes — Валттери Боттас.
Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе сессии 14-е место.
Mercedes dominant 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/k0koHHNz4O— Formula 1 (@F1) August 1, 2020
Ранее сообщалось, что Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании.