Лондонский «Арсенал» пробился в Лигу Европы УЕФА

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» пробился в основной раунд Лиги Европы УЕФА на сезон-2020/21.

Это стало возможным после победы в Кубке Англии, которая гарантировала команде прямую путёвку во второй по престижности европейский клубный турнир.

Ранее «Арсенал» не сумел пробиться в еврокубки, заняв по итогам сезона АПЛ лишь восьмое место.

Таким образом, занявший шестое место «Тоттенхэм Хотспур» лишится прямой путёвки в ЛЕ и будет бороться за выход в основной раунд через квалификацию, а «Вулверхэмптон», ставший седьмым, и вовсе остался без еврокубков на следующий сезон, куда мог попасть в случае победы «Челси» в финале Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Челси» и в 14-й раз выиграл Кубок Англии по футболу.