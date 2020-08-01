Квят о квалификации Гран-при Великобритании: мы точно сделали шаг вперёд

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации четвёртого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

«Мы изменили несколько вещей в машине в этот уикенд, так что нам нужно было посмотреть, как машина будет работать в квалификации на одном круге. Нам было любопытно, как она изменилась. Сработали ли наши решения или нет. В целом я остался доволен направлением, которое мы нашли. Если честно, в поворотах я сегодня себя чувствовал здорово. Так что если сравнивать с предыдущей квалификацией, то там мне не хватало тех ощущений от машины, к которым я привык, — мы точно сделали шаг вперёд к тому, что мне подходит», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что заранее знал о предстоящей замене коробки передач, которая отбросит его на пять мест на стартовой решётке предстоящей гонки.

«Теперь надо просто смириться и попытаться отыграться завтра. Я не хотел вдаваться в подробности. Это нужно было сделать. А если команде что-то нужно — она делает. Я просто должен это принять. Нам всё ещё нужно работать дальше, продолжать изучать ситуацию, но то, что мы уже сделали, было хорошо», — добавил россиянин.

Квят (без учёта штрафа) занял в итоговом протоколе квалификации 14-е место.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании.