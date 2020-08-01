Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня. Думал, что ему не хватило чемпионата Европы. Рад за него, потому что он стал более рассудительным. Честно говоря, стал меньше бегать, но КПД повысился. Бегать можно же куда угодно. Главное, когда и вовремя. Тайминг в футболе решает многое», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В сезоне-2019/20 Дзюба сыграл в 28 матчах РПЛ и записал в свой актив 17 голов и 13 голевых передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом лиги.

Ранее сообщалось, что Дзюба был признан лучшим игроком сезона-2019/20 РПЛ.