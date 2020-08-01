Гунько прокомментировал своё назначение в «Химки»

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Российский специалист Дмитрий Гунько прокомментировал своё назначение главным тренером подмосковного футбольного клуба «Химки».
Гунько прокомментировал своё назначение в «Химки»
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«Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду РПЛ. Для меня это серьёзный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом», — приводит слова Гунько пресс-служба «Химок».

Предыдущим наставником клуба был Сергей Юран, возглавивший «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ, а также дошла до финала Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Химки» во второй раз объявили о назначении Егорова спортивным директором.

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