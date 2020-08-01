Гунько прокомментировал своё назначение в «Химки»

Российский специалист Дмитрий Гунько прокомментировал своё назначение главным тренером подмосковного футбольного клуба «Химки».

«Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду РПЛ. Для меня это серьёзный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом», — приводит слова Гунько пресс-служба «Химок».

Предыдущим наставником клуба был Сергей Юран, возглавивший «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ, а также дошла до финала Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Химки» во второй раз объявили о назначении Егорова спортивным директором.