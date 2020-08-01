«Химки» во второй раз объявили о назначении Егорова спортивным директором

Подмосковный футбольный клуб «Химки» во второй раз объявил о назначении Сергея Егорова на должность спортивного директора.

Как сообщает пресс-служба клуба, 47-летний функционер приступил к своим обязанностям с 1 августа.

30 июля, после ухода Дмитрия Ульянова с поста спортивного директора «Химок», пресс-служба клуба сообщила о назначении Егорова, но позднее новость была удалена с официального сайта команды, а затем в СМИ появилась информация о его увольнении.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гунько был официально представлен в качестве главного тренера «Химок».