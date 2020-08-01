«Химки» во второй раз объявили о назначении Егорова спортивным директором
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Как сообщает пресс-служба клуба, 47-летний функционер приступил к своим обязанностям с 1 августа.
30 июля, после ухода Дмитрия Ульянова с поста спортивного директора «Химок», пресс-служба клуба сообщила о назначении Егорова, но позднее новость была удалена с официального сайта команды, а затем в СМИ появилась информация о его увольнении.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Гунько был официально представлен в качестве главного тренера «Химок».