Ледяхов уверен, что Гунько сможет поставить «Химкам» спартаковский футбол

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Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил перспективы Дмитрия Гунько на посту наставника «Химок».
Ледяхов уверен, что Гунько сможет поставить «Химкам» спартаковский футбол
  • РИА Новости

По его мнению, это очень умный наставник.

«Искусно владеет тактическими приёмами, силён в тактике. Он тренер спартаковского стиля, хорошо его знает, ведь всю жизнь провёл в школе красно-белых, был тренером первой команды, дубля, долго работал в академии. Он может поставить «Химкам» спартаковский футбол. Стеночки, забегания — это ему знакомо», — цитирует Ледяхова СЭ.

Он также назвал цирком происходящее в «Химках».

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