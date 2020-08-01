Ледяхов назвал цирком происходящее в «Химках»

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Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию в «Химках», где в последние дни сменились гендиректор и наставник.
Ледяхов назвал цирком происходящее в «Химках»

Сергей Юран стал уже вторым главным тренером, ушедшим из клуба в 2020 году. В январе свою должность покинул Андрей Талалаев.

«Я нигде не видел, чтобы происходили такие вещи, как в последний месяц в «Химках». Это позор для нашего футбола. То выходят, то не выходят, регламент непонятный, ждут последнего тура, чтобы решить, кто вылетает. Цирк устроили с тренерами. Один ушёл — другой пришёл, его убрали через две игры... Убрали генерального директора. Я даже не знаю, кто вообще управляет «Химками». Для меня это странно», — приводит слова Ледяхова СЭ.

Ранее сообщалось, что фанаты «Химок» написали открытое письмо в поддержку Юрана.

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