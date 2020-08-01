Фанаты «Химок» написали открытое письмо в поддержку Юрана

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Активные болельщики «Химок» выпустили открытое письмо в поддержку Сергея Юрана, уволенного с поста главного тренера клуба.
Фанаты «Химок» написали открытое письмо в поддержку Юрана
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По словам авторов петиции, они «очень обеспокоены и вообще перестали понимать, в угоду кому или чьим интересам происходят постоянные смены главных тренеров в клубе с периодичностью в полгода».

«Ясно одно: спортивная составляющая здесь находится на последнем месте. Поэтому мы подписываемся под словами наших футболистов, которые на поле заслужили выход в РПЛ и участие в финале Кубка России. Мы хотим видеть именно спорт, а не игры чиновников в кабинетах. Надеемся на здравый смысл людей, принимающих решения. Футболисты и тренерский штаб во главе с Сергеем Юраном заслужили уважение своей игрой и право играть в РПЛ», — говорится в письме, которое приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гунько официально представлен в качестве главного тренера «Химок».

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