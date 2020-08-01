Дзюба рассказал о своём лучшем партнёре в карьере

Игрок «Зенита» Артём Дзюба назвал Сердара Азмуна своим лучшим партнёром по атакующей связке в карьере.

По его словам, бразильцу Халку несколько лет назад было менее комфортно играть с ним в паре.

«С приходом Азмуна я начал оказываться в тех местах поля, где раньше редко бывал. И это очень интересно. Мы обговариваем многие вещи. Плюс ты всё равно привыкаешь к человеку, к его определённым действиям. То есть ты понимаешь, куда он пойдёт. У Азмуна одно очень хорошее качество: когда я получаю мяч, мне очень удобно ему сбрасывать», — цитирует Дзюбу «Фонтанка».

Дзюба также объяснил неудачи «Зенита» в еврокубках нелюбовью Европы к России.