Дзюба объяснил неудачи «Зенита» в еврокубках нелюбовью Европы к России

Игрок «Зенита» Артём Дзюба выразил мнение, что причиной неудовлетворительного выступления клуба в еврокубках является необъективное судейство со стороны иностранных судей.

По мнению форварда, к России относятся негативно за рубежом.

«Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас. Я уже даже за то, чтобы в России больше давали бороться», — приводит слова Дзюбы «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе, сейчас занимающий аналогичный пост в воронежском «Факеле», ответил на резкие слова Дзюбы в свой адрес.