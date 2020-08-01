Вайсфельд считает, что завершивший карьеру Кольцов не реализовал свой талант из-за сложного характера

Короткая ссылка
Известный хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение многократного чемпиона России Кирилла Кольцова завершить карьеру в 37 лет.
Вайсфельд считает, что завершивший карьеру Кольцов не реализовал свой талант из-за сложного характера
  • РИА Новости

Последним клубом экс-защитника сборной страны был екатеринбургский «Автомобилист».

«Я считаю Кирилла одним из самых талантливых российских защитников. У него была очень яркая карьера. Он лучший бомбардир среди наших игроков обороны, рекорд Вячеслава Фетисова побил. Но Кольцов — человек по характеру сложный. Из-за этого он полностью свой талант, как мне кажется, всё же не реализовал. Хотя многие позавидовали бы такой карьере», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что игрок «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв рассказал о жизни в США и об отношении американцев к России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить