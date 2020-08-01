Вайсфельд считает, что завершивший карьеру Кольцов не реализовал свой талант из-за сложного характера

Известный хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение многократного чемпиона России Кирилла Кольцова завершить карьеру в 37 лет.

Последним клубом экс-защитника сборной страны был екатеринбургский «Автомобилист».

«Я считаю Кирилла одним из самых талантливых российских защитников. У него была очень яркая карьера. Он лучший бомбардир среди наших игроков обороны, рекорд Вячеслава Фетисова побил. Но Кольцов — человек по характеру сложный. Из-за этого он полностью свой талант, как мне кажется, всё же не реализовал. Хотя многие позавидовали бы такой карьере», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что игрок «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв рассказал о жизни в США и об отношении американцев к России.