Хоккеист «Салавата Юлаева» Воробьёв рассказал об отношении американцев к России

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Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Михаил Воробьёв рассказал о жизни в США и отношении американцев к России.
Хоккеист «Салавата Юлаева» Воробьёв рассказал об отношении американцев к России
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«В глаза говорили одно, а за спиной другое. Этого я больше всего не понимал. В Америке каждый был сам за себя. Совсем не так, как в России. Здесь, если у тебя проблема, ты можешь позвонить другу и попросить о помощи. К тебе приедут и помогут. А там попросишь помочь собрать кровать — никто не поможет. Я имею в виду американцев», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.

При этом он признался, что много общался со своими одноклубниками в США и проводил с ними время.

«Нас боятся. Американцы думают, что мы бешеные. Например, когда по телевизору показывают передачу про возможный конфликт между Россией и Америкой, они начинают: «Америка, то-сё»… Я им всегда отвечал: «Мы, если захотим, пешком через океан перейдём», — добавил Воробьёв.

Воробьёв с 2017 по 2020 год выступал за «Филадельфию Флайерз».

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