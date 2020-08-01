СМИ: Рахимов претендует на пост главного тренера «Химок»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат». 30 июля специалист посетил офис столичного «Спартака», который, по слухам, начал активное сотрудничество с подмосковным клубом. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов отказался раскрывать причину визита Рахимова.
По слухам, главным тренером «Химок» могут стать Дмитрий Гунько или Роман Пилипчук, в разное время входившие в штаб «Спартака».
Ранее сообщалось, что игроки «Спартака» Георгий Мелкадзе, Александр Ломовицкий и Артём Тимофеев усилят «Химки».