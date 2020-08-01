СМИ: Рахимов претендует на пост главного тренера «Химок»

Короткая ссылка
Бывший наставник «Ахмата» Рашид Рахимов входит в число кандидатов на должность главного тренера «Химок».
СМИ: Рахимов претендует на пост главного тренера «Химок»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат». 30 июля специалист посетил офис столичного «Спартака», который, по слухам, начал активное сотрудничество с подмосковным клубом. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов отказался раскрывать причину визита Рахимова.

По слухам, главным тренером «Химок» могут стать Дмитрий Гунько или Роман Пилипчук, в разное время входившие в штаб «Спартака».

Ранее сообщалось, что игроки «Спартака» Георгий Мелкадзе, Александр Ломовицкий и Артём Тимофеев усилят «Химки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить