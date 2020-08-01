Айзек первым после рестарта сезона НБА не встал на колено

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек стал первым игроком лиги, не вставшим на колено во время исполнения гимна после возобновления сезона.

Перед началом матча с «Сан-Антонио Спёрс» Айзек не только не исполнил этот ритуал, но и был без майки с надписью Black Lives Matter. По мнению спортсмена, вставание на колено и такая майка не слишком сочетаются с поддержкой темнокожих.

«Я не думаю, что вставание на колено или футболка являются для меня ответом. Я чувствую, что поддерживаю Black Lives Matter через Евангелие», — заявил Айзек, слова которого приводит ESPN.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Финиксу» в матче НБА.