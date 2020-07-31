Клуб Чемпионшипа оштрафовали потерей 12 очков за финансовые нарушения
- Reuters
Как сообщает Sky Sports, клуб начнёт сезон-2020/21 с минус 12 очками в активе.
Поводом для штрафа стали выявленные финансовые нарушения — клуб включил данные о продаже домашнего стадиона «Хиллсборо» в отчёт по сезону-2017/18, хотя сама продажа фактически произошла через год.
Минувший сезон «Шеффилд Уэнсдей» закончил 16-м в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 56 очков.
Ранее сообщалось, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков.