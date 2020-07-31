Клуб Чемпионшипа оштрафовали потерей 12 очков за финансовые нарушения

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Клуб второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу — Чемпионшипа — «Шеффилд Уэнсдей» был оштрафован за финансовые нарушения.
Клуб Чемпионшипа оштрафовали потерей 12 очков за финансовые нарушения
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, клуб начнёт сезон-2020/21 с минус 12 очками в активе.

Поводом для штрафа стали выявленные финансовые нарушения — клуб включил данные о продаже домашнего стадиона «Хиллсборо» в отчёт по сезону-2017/18, хотя сама продажа фактически произошла через год.

Минувший сезон «Шеффилд Уэнсдей» закончил 16-м в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 56 очков.

Ранее сообщалось, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков.

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