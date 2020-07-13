СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию английского футбольного клуба «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает пресс-служба CAS, отстранение клуба от турниров УЕФА отменено, однако штраф оставлен в силе, но уменьшен с €30 млн до €10 млн.

Отмечается, что мотивировочная часть решения будет обнародована в ближайшие дни.

В феврале палата УЕФА по финансовому контролю отстранила «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовала клуб на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).

Ранее Хосеп Гвардиола объяснил, почему он уверен в положительном для «Манчестер Сити» решении CAS.