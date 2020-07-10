Гвардиола объяснил, почему он уверен в положительном для «Манчестер Сити» решении CAS

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции клуба на исключение из еврокубков.

«Цель «Манчестер Сити» в каждом сезоне — играть в Лиге чемпионов и делать всё возможное. Дело не в том, что будет в понедельник. Я так уверен, потому что ознакомился с аргументацией клуба. Думаю, в следующем сезоне «Манчестер Сити» будет играть в Лиге чемпионов, но нам нужно подождать. После я выскажу своё мнение или же клуб выступит с заявлением», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В феврале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два года от еврокубков и оштрафовал на €30 млн. Это решение было вынесено на основании анализа финансовых отчётов за период с 2012 по 2016 год.

Ранее CAS сообщил, когда объявит решение по апелляции «Манчестер Сити».