Гвардиола объяснил, почему он уверен в положительном для «Манчестер Сити» решении CAS

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции клуба на исключение из еврокубков.
Гвардиола объяснил, почему он уверен в положительном для «Манчестер Сити» решении CAS
  • Reuters

«Цель «Манчестер Сити» в каждом сезоне — играть в Лиге чемпионов и делать всё возможное. Дело не в том, что будет в понедельник. Я так уверен, потому что ознакомился с аргументацией клуба. Думаю, в следующем сезоне «Манчестер Сити» будет играть в Лиге чемпионов, но нам нужно подождать. После я выскажу своё мнение или же клуб выступит с заявлением», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В феврале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два года от еврокубков и оштрафовал на €30 млн. Это решение было вынесено на основании анализа финансовых отчётов за период с 2012 по 2016 год.

Ранее CAS сообщил, когда объявит решение по апелляции «Манчестер Сити».

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