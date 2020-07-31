Роднина считает, что Медведевой будет сложно бороться за награды в новом сезоне

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение о перспективах Евгении Медведевой в борьбе с новым поколением фигуристок.

«Мне кажется, что Женя пережила гораздо больший стресс, чем Алина Загитова. Поменять тренера, страну проживания, систему работы... Она показала психологическую устойчивость. С другой стороны, появляется новая поросль. Я бы не хотела говорить, что Женя не способна с ними бороться. Но результаты последнего сезона говорят, что претендовать на медали крупных стартов ей будет очень и очень непросто», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Ранее она высказала мнение о возможном возобновлении карьеры Алины Загитовой.