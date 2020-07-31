Траньков считает, что Плющенко осознаёт степень ответственности после перехода Косторной

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал мнение, что переход Алёны Косторной в группу Евгения Плющенко станет для тренера очередным вызовом.
Траньков считает, что Плющенко осознаёт степень ответственности после перехода Косторной
  • РИА Новости

« У нас была троица девчонок, они друг друга постоянно подстёгивали на тренировках, работали в конкуренции, и её разрушение сейчас как минимум печально. Думаю, Евгений взвешивал свои действия, поступки, бывает, что к тебе приходят спортсмены, от которых не отказываются. Знаю Женю как спортсмена — он к любым вызовам всегда относился с азартом. Это для него очередной вызов, и будем надеяться, что он пройдёт его точно так же, с честью. Ответственность, конечно, огромная. Тренер — должность расстрельная. Всем давно известные слова — выигрывает спортсмен, проигрывает тренер. Поэтому в любой неудаче виноват будет прежде всего он, и Женя, проведя столько лет в спорте, отдаёт себе в этом отчёт», — приводит слова Транькова ТАСС.

В мае из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешла Александра Трусова, а 31 июля стало известно о переходе Алёны Косторной.

Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение о причинах перехода фигуристок группы Тутберидзе в академию Плющенко.

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