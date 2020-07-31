Бутырская: Тутберидзе руки не сложит и вырастит ещё десяток таких девчонок

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение, как тренеру Этери Тутберидзе следовало бы реагировать на уход воспитанниц к другим специалистам.

«Её методики оправданы, есть результат, девочки не просто так занимают первые три места на чемпионате Европы. Это показатель огромного успеха. Когда фигуристки добиваются результата, появляется небольшой гонор. Но спорт такого не прощает. Если уж ты остался, надо всегда слушать тренера, на каком бы уровне ты ни находился. Это не в обиду никому, потому что все девочки умницы. Просто жалко, что они покидают специалиста, который довёл их до таких результатов. Но такова судьба тренера, он никогда не знает, надолго ли с ним задержится спортсмен. Любой конфликт может привести к разрыву. Но в фигурном катании это естественно. Я ни в коем случае не осуждаю Алёну Косторную, но время покажет, что будет дальше. Думаю, Этери Георгиевна руки не сложит и вырастит ещё десяток таких девчонок», — заявила Бутырская RT.

Ранее она прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе.