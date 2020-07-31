Авербух о причинах ухода Косторной от Тутберидзе: ситуацию знают только они

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух высказал мнение об уходе Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе.
Авербух о причинах ухода Косторной от Тутберидзе: ситуацию знают только они
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Этери всё блестяще написала в своём посте. Глупо что-то комментировать, потому что ситуацию знают только они изнутри. Поэтому факт есть факт», — заявил Авербух RT.

Ранее Тутберидзе сообщила, что Косторная перейдёт в группу Плющенко.

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