Авербух о причинах ухода Косторной от Тутберидзе: ситуацию знают только они
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух высказал мнение об уходе Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе.
- © Александр Гальперин
- РИА Новости
«Этери всё блестяще написала в своём посте. Глупо что-то комментировать, потому что ситуацию знают только они изнутри. Поэтому факт есть факт», — заявил Авербух RT.
Ранее Тутберидзе сообщила, что Косторная перейдёт в группу Плющенко.
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