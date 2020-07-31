Смолов заявил, что готов работать с Николичем в «Локомотиве»

Российский нападающий Фёдор Смолов прокомментировал своё возвращение в расположение московского «Локомотива» после завершения арендного соглашения с испанским футбольным клубом «Сельта».

«Было два разговора с Марко Николичем. Первый — когда закончился чемпионат, на выходных по телефону — второй. Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе», — приводит слова Смолова пресс-служба «Локомотива».

30-летний Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Смолов вернулся из «Сельты» в «Локомотив».