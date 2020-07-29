Смолов вернулся из «Сельты» в «Локомотив»
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Об этом сообщает сайт российского клуба.
Отмечается, что Смолов вместе с группой молодых игроков присоединился к основному составу «Локомотива», который начал подготовку к новому сезону.
30-летний Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».
Ранее агент Владимир Абрамов выразил мнение, что Смолов вернётся в Россию.