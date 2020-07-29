Смолов вернулся из «Сельты» в «Локомотив»

Российский нападающий Фёдор Смолов вернулся в расположение московского «Локомотива» после завершения арендного соглашения с испанским футбольным клубом «Сельта».

Об этом сообщает сайт российского клуба.

Отмечается, что Смолов вместе с группой молодых игроков присоединился к основному составу «Локомотива», который начал подготовку к новому сезону.

30-летний Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее агент Владимир Абрамов выразил мнение, что Смолов вернётся в Россию.