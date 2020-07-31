Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Короткая ссылка
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

В прошлом сезоне «Формулы-1» Хюлькенберг выступал за Renault. Всего на его счету 177 стартов в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить