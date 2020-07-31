Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

В прошлом сезоне «Формулы-1» Хюлькенберг выступал за Renault. Всего на его счету 177 стартов в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за коронавируса.