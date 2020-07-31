Менеджер Ласицкене опровергла слухи о переходе легкоатлетки в сборную Белоруссии

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Ольга Назарова, менеджер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту россиянки Марии Ласицкене, отреагировала на информацию о переходе спортсменки в сборную Белоруссии.
Менеджер Ласицкене опровергла слухи о переходе легкоатлетки в сборную Белоруссии
  • РИА Новости

«Никто никаких запросов по этому поводу не делал, никакие письма не писал, это я могу точно утверждать. Пусть дальше пишут такие странные новости, люди просто пытаются расшатать лодку. Это фейк, больше мне нечего сказать», — цитирует Назарову РИА Новости.

World Athletics обязала ВФЛА уплатить штраф за нарушение антидопинговых правил в размере $5 млн. В случае неуплаты штрафа до 15 августа российских легкоатлетов могут не допустить к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Ласицкене может выступить за сборную Белоруссии на ОИ в Токио.

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