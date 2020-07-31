Менеджер Ласицкене опровергла слухи о переходе легкоатлетки в сборную Белоруссии
- РИА Новости
«Никто никаких запросов по этому поводу не делал, никакие письма не писал, это я могу точно утверждать. Пусть дальше пишут такие странные новости, люди просто пытаются расшатать лодку. Это фейк, больше мне нечего сказать», — цитирует Назарову РИА Новости.
World Athletics обязала ВФЛА уплатить штраф за нарушение антидопинговых правил в размере $5 млн. В случае неуплаты штрафа до 15 августа российских легкоатлетов могут не допустить к международным соревнованиям.
Ранее сообщалось, что Ласицкене может выступить за сборную Белоруссии на ОИ в Токио.