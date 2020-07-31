Тренер «Динамо» рассказал о трансферных планах клуба

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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах клуба.
Тренер «Динамо» рассказал о трансферных планах клуба
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«У нас сейчас состав заметно омолодится, будут новые игроки, которые заменят ушедших, надеемся, что они усилят команду. У нас стоит задача усилить середину поля, она будет усилена однозначно. Три новичка будут точно, может быть, ещё одного приобретём. Три, максимум четыре игрока нас пополнят», — сказал Новиков в интервью YouTube-каналу «Динамо».

Он также отметил, что некоторые игроки отправятся в аренду.

«Динамо» по итогам сезона РПЛ заняло шестое место, набрав 41 очко. Клуб сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что футболист «Уфы» Даниил Фомин близок к переходу в «Динамо».

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