Спортдиректор «Зенита» Рибалта назвал свой конфликт с Семаком выдумкой

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Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта опроверг слухи о своём конфликте с главным тренером Сергеем Семаком.
Спортдиректор «Зенита» Рибалта назвал свой конфликт с Семаком выдумкой
  • globallookpress.com

Ранее СМИ сообщили, что из-за противоречий между ними специалист якобы может покинуть команду.

«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает своё превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Ранее СМИ сообщили, что Семак может возглавить «Спартак» в случае ухода из «Зенита».

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