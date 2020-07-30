Спортдиректор «Зенита» Рибалта назвал свой конфликт с Семаком выдумкой
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Ранее СМИ сообщили, что из-за противоречий между ними специалист якобы может покинуть команду.
«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает своё превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», — приводит слова функционера «Р-Спорт».
Ранее СМИ сообщили, что Семак может возглавить «Спартак» в случае ухода из «Зенита».