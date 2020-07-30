СМИ: Семак может возглавить «Спартак» в случае ухода из «Зенита»
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Как утверждает СЭ, при решении специалиста покинуть петербургский клуб из-за конфликта с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой Семак может оказаться в «Спартаке». Пост гендиректора красно-белых занимает Шамиль Газизов, с которым тренер работал в «Уфе».
Кроме того, на Семака могут претендовать «Краснодар» и «Локомотив», уже интересовавшийся кандидатурой российского специалиста в прошлом.
Ранее сообщалось, что Семак раздумывает над уходом из «Зенита».