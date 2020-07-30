СМИ: Семак раздумывает над уходом из «Зенита»

Сергей Семак может покинуть пост главного тренера «Зенита».

Как утверждает Sport24 со ссылкой на неназванный источник, причиной такого решения может стать конфликт наставника с генеральным директором клуба Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

По сведениям издания, руководство «Зенита» больше ориентировано на трудоустройство футболистов, которые по объективным причинам не способны решать высокие задачи в Лиге чемпионов, и не торопится выполнять данное Семаку обещание укомплектовать команду к старту чемпионата России опытными исполнителями.

Кроме того, Семаку якобы не понравилось, что Александру Кокорину не предложили новый контракт в «Зените».

Ранее сообщалось, что Семак поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на результаты российских клубов в Лиге чемпионов.