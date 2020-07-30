Лидер «Химок» Корян будет играть за сборную Армении

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Игрок «Химок» Аршак Корян будет выступать за сборную Армении.
Лидер «Химок» Корян будет играть за сборную Армении
  • Аршак Корян (справа) / © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте национальной федерации футбола.

25-летний Корян является уроженцем Сочи и воспитанником московского «Локомотива». Он выступал за юношеские сборные России разных возрастов и за «молодёжку».

«Для меня большая честь и гордость выступать в сборной Армении. На поле, как всегда, я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Я общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он спросил, как я себя чувствую, отметив при этом, что следил за моей игрой. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной», — заявил Корян.

Ранее сообщалось, что футболист «Ростова» Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении.

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