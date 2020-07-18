Футболист «Ростова» Байрамян будет выступать за сборную Армении

Федерация футбола Армении (FFA) объявила, что полузащитник российского клуба «Ростов» Хорен Байрамян будет выступать за национальную команду страны.

Как сообщает пресс-служба FFA советующая договорённость была достигнута с 28-летним игроком.

Отмечается, что Байрамян присоединится к сборной для подготовки к предстоящим матчам национальной команды в Лиге наций УЕФА.

Байрамян родился в Армении, однако был заигран за молодёжные сборные России U-18, U-19 и U-21, в составе которых в общей сложности провёл 16 матчей и забил три мяча.

Ранее футболист «Оренбурга» Рикарду Алвеш заявил, что мечтает сыграть за сборную Португалии.