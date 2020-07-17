Футболист «Оренбурга» Алвеш заявил, что мечтает сыграть за сборную Португалии

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Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Рикарду Алвеш признался, что мечтает сыграть за сборную Португалии.
Футболист «Оренбурга» Алвеш заявил, что мечтает сыграть за сборную Португалии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Конечно, мечтаю попасть в сборную Португалии. Возможно, играя в России, становлюсь ближе к этой цели», — приводит слова хавбека «Матч ТВ».

При этом он отметил, что в сборной очень высокая конкуренция и на его позицию есть минимум 10 качественных футболистов.

«Будет очень сложно получить вызов в сборную, но мы никогда не знаем, что будет завтра. Есть примеры Данни, Бруну Алвеша, Манише, Коштиньи, Ману Фернандеша», — добавил Алвеш.

Алвеш перешёл в «Оренбург» в 2018 году. 27-летний игрок провёл в этом сезоне 22 матча за российскую команду, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Алвеш высказался о возможном переходе в испанский чемпионат, а также выразил мнение, что по стилю игры ему подошла бы «Барселона».

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