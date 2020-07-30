«Химки» объявили о назначении нового спортивного директора
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Им стал 47-летний Сергей Егоров. Как сообщается на официальном сайте клуба, после окончания карьеры профессионального футболиста он работал спортивным директором калининградской «Балтики». Затем занимал пост исполнительного директора в казахстанском «Шахтёре», а перед назначением в «Химки» возглавлял спортивный отдел в «Факеле».
Ранее сообщалось, что «Химки» объявили о назначении Александра Зайцева на пост генерального директора.