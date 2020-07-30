Победитель ОИ-1980 Сидоров о скончавшемся Аксинине: он был глыбой, великим спортсменом

Олимпийский чемпион Москвы-1980 по лёгкой атлетике высказался о своём партнёре по «золотой» эстафетной команде 4х100 м Александре Аксинине, который ушёл из жизни на 66-м году.

«Он был глыбой, великий спортсмен. С юношеских лет был в сборной, обладал огромным опытом, установил множество рекордов по всем возрастам. Для нас в сборной он был старшим наставником. Огромный опыт эстафет за его плечами, когда мы бегали вместе (он был самым старшим среди нас), всегда был основой эстафеты, на нём все держалось. При всех его успехах всегда был очень дружелюбен, всегда поддерживал, помогал советами, удивительный человек. Неимоверно жаль, что так рано ушёл от нас. Искренние соболезнования родственникам и друзьям, всем, кто его знал. Большая утрата для нашей лёгкой атлетики, для бегового сообщества», — приводит слова Сидорова сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по гандболу в составе сборной СССР Анатолий Федюкин скончался в возрасте 68 лет.