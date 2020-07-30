Черчесов сравнил деятельность тренера сборной с работой на удалёнке

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признал, что прошедший сезон был самым сложным на его памяти.
Черчесов сравнил деятельность тренера сборной с работой на удалёнке
  • globallookpress.com

По его мнению, решение Российского футбольного союза (РФС) доиграть сезон и выявить обладателя титула и Кубка страны по спортивному принципу было правильным.

«Но этот сезон получился необычным не только для нас в России, но и для всех в мире. Кто-то принял решение доиграть его, как мы, Италия или Англия… А в Нидерландах и Франции чемпионаты решили остановить. Но глядя на то, как сейчас играют в Европе, думаю, теперь делают определённые выводы», — приводит слова наставника «Комсомольская правда».

Черчесов также заметил, что тренер сборной — это «всегда немного работа на удалёнке».

«Мы лицом к лицу видим команду раз в два месяца, а повседневное общение с игроками идёт по телефону. Так что для тренерского штаба ситуация некритичная. А вот то, что команда не собиралась так долго и футболисты не чувствовали друг друга, это важно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Черчесов назвал причины победы «Зенита» в чемпионате и Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить