Черчесов сравнил деятельность тренера сборной с работой на удалёнке

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признал, что прошедший сезон был самым сложным на его памяти.

По его мнению, решение Российского футбольного союза (РФС) доиграть сезон и выявить обладателя титула и Кубка страны по спортивному принципу было правильным.

«Но этот сезон получился необычным не только для нас в России, но и для всех в мире. Кто-то принял решение доиграть его, как мы, Италия или Англия… А в Нидерландах и Франции чемпионаты решили остановить. Но глядя на то, как сейчас играют в Европе, думаю, теперь делают определённые выводы», — приводит слова наставника «Комсомольская правда».

Черчесов также заметил, что тренер сборной — это «всегда немного работа на удалёнке».

«Мы лицом к лицу видим команду раз в два месяца, а повседневное общение с игроками идёт по телефону. Так что для тренерского штаба ситуация некритичная. А вот то, что команда не собиралась так долго и футболисты не чувствовали друг друга, это важно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Черчесов назвал причины победы «Зенита» в чемпионате и Кубке России.