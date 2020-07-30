Черчесов считает, что Дзюба стал более разнообразным исполнителем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал, что Артёма Дзюбу выбрали лучшим игроком сезона по версии футболистов.

По мнению специалиста, достойных соперников у форварда было немало, но присуждение ему почётного звания объективно. Также Черчесов считает, что если бы рядом с Дзюбой не было Сердара Азмуна, то цифры в графе «голевые передачи» у россиянина были бы заметно скромнее.

«Сейчас у Дзюбы такой период, когда голевые передачи ему приносят не меньшее удовлетворение, чем забитые мячи. Он действительно стал более разнообразным исполнителем. Другой вопрос, что это разнообразие приходит, когда тебя окружают партнёры высокого класса», — цитирует наставника «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Черчесов назвал причины победы «Зенита» в чемпионате и Кубке России.