«Матч ТВ» покажет церемонию награждения лауреатов сезона-2019/20
- РИА Новости
Награждение пройдёт в восьми номинациях: лучший тренер сезона, лучший игрок сезона, лучший молодой игрок сезона, лучший бомбардир, лучший вратарь, лучший судья, лучший игрок Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), лучшая футболистка Суперлиги.
Церемония награждения будет транслироваться в эфире «Матч ТВ» в субботу.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил выигрыш «Зенитом» чемпионата и Кубка страны.