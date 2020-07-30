«Матч ТВ» покажет церемонию награждения лауреатов сезона-2019/20

Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ) и телеканал «Матч ТВ» вручат премии по итогам сезона-2019/20.

Награждение пройдёт в восьми номинациях: лучший тренер сезона, лучший игрок сезона, лучший молодой игрок сезона, лучший бомбардир, лучший вратарь, лучший судья, лучший игрок Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), лучшая футболистка Суперлиги.

Церемония награждения будет транслироваться в эфире «Матч ТВ» в субботу.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил выигрыш «Зенитом» чемпионата и Кубка страны.