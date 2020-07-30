Федотов — о новом контракте Кокорина: всё решится в ближайшие часы

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что нападающий Александр Кокорин в ближайшие часы определится со своим будущим.
Федотов — о новом контракте Кокорина: всё решится в ближайшие часы
  • © ФК «Сочи»

«Сегодня Кокорин не тренировался с «Сочи». Мы пока не знаем, что будет дальше. Информации нет никакой. Саша знает, что мы в нём заинтересованы. А что будет дальше... В ближайшие часы, я думаю, всё станет ясно», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс». 

Кокорин стал свободным агентом после окончания контракта с «Зенитом». Последние полгода футболист провёл в аренде в «Сочи», где забил семь голов в десяти матчах.

Ранее «Спартак» опубликовал фото с Кокориным в посте, посвящённом матчу первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

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